«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Подмосковье из-за грозы

сегодня в 08:53

На территории Московской области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, он будет действовать с 10 до 18 часов воскресенья, сообщатся на сайте Гидрометцентра РФ.

«Желтый» — это второй уровень, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень опасности погоды действует в Смоленской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской и Белгородской областях Центрального федерального округа. На остальной территории ЦФО оповещение о погоде не требуется.

В воскресенье в Московском регионе местами пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза. Температура составит плюс 21 — плюс 23 градуса.