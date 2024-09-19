Желающие могут подать заявку на всероссийский творческий конкурс «По праву памяти»

Конкурс «По праву памяти» ставит своей целью оказание поддержки участникам специальной военной операции в адаптации к гражданской жизни через творчество, сохранение семейной и исторической памяти.

Любой желающий может подать заявку на участие в проекте, рассказав о подвигах участников СВО посредством песен собственного сочинения, стихов, рисунков и плакатов, эссе и видеороликов.

По итогам конкурса в Москву будут приглашены лучшие исполнители из числа победителей регионального этапа конкурса, которые выступят на одной сцене со звездами российского театра, кино и эстрады, также пройдет онлайн-показ итогового концерта, состоится выставка работ победителей в номинации «Рисунки, графика и плакаты в память о героях СВО», будет создано фотопанно из фотографий героев своих семей — участников СВО.