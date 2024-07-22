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Желающие могут подать заявки на VII конкурс лучших практик в сфере нацотношений

Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» при поддержке ФАДН России проводит в период с 10 июля по 20 октября 2024 года прием заявок на VII Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений, сообщает пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей.

Всероссийский конкурс призван выявить интересные и перспективные инициативы для дальнейшей поддержки и тиражирования лучших практик, направленных на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа РФ, гармонизацию межнациональных отношений, а также сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России.

В 2024 году конкурс проводится в четыре этапа:

Рассылка информации о конкурсе в субъекты РФ и всем заинтересованным лицам, распространение информации о Конкурсе в СМИ, консультирование заинтересованных лиц по участию в конкурсе, заполнение заявок на сайте АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» и отправка их для рассмотрения конкурсной комиссией — с 10 июля по 20 октября 2024 г.

Рассмотрение поданных заявок на соответствие условиям Конкурса — с 21 по 27 октября 2024 г.

Подведение итогов Конкурса. Определение победителей — с 28 октября по 24 декабря 2024 г.

Подготовка к презентации и награждению лучших проектов — с 25 декабря 2024 г.

Подать заявку на VII Всероссийский конкурс можно на платформе сбора заявок конкурсы.рф.

Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Итоги Конкурса будут подведены до 25 декабря 2024 года. Лучшие практики будут презентованы на VI Общероссийской конференции «Устойчивое развитие этнокультурного сектора» и войдут в методические материалы конкурса.

Основной целью конкурса является выявление и тиражирование лучших практик в сфере национальных отношений, направленных на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации), гармонизацию межнациональных отношений, а также сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России.

Основными задачами конкурса являются:

выявление лучших практик и объединение усилий органов государственной власти и институтов гражданского общества для укрепления единства российской нации, достижения межнационального мира и согласия;

стимулирование и поддержка деятельности этнокультурных СО НКО, реализующих проекты в сфере межнациональных отношений, проводящих мероприятия в сфере национальной политики;

обмен опытом и тиражирование лучших практик в сфере межнациональных отношений, сохранения национальных языков, культур и традиций.

Номинации конкурса:



лучшие проекты СО НКО и инициативных групп в сфере гармонизации межнациональных отношений;

лучшие проекты СО НКО и инициативных групп, направленные на сохранение национальных языков, культур, традиций народов Российской Федерации;

лучшие практики органов государственной власти в сфере национальных отношений;

лучшие практики бюджетных учреждений муниципального, регионального и общероссийского уровней, Домов дружбы народов и Домов национальностей;

лучшие практики коммерческих организаций, реализующих проекты в сфере национальных отношений.

Также в партнерстве с Международным союзом неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии» с 2022 года объявлена номинация лучшие практики в сфере народной дипломатии.

Лучшие практики получат консультационную, информационную и организационную поддержку, а также будут рекомендованы для практической реализации в регионах и муниципальных образованиях.