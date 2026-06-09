Ждать ли запрета смартфонов в России вслед за талибами? Мнение эксперта

Смартфоны давно стали не только частью повседневной жизни, но и важным рабочим инструментом для государственных служащих, а полный запрет вызвал бы серьезные организационные и общественные проблемы, сообщил РИАМО профессор кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

«На сегодняшний день подобные ограничения на использование смартфонов для широких категорий госслужащих или членов группировок в России крайне маловероятны и были бы восприняты как чрезмерно радикальная мера. Несмотря на усиление контроля над информацией и интернетом, Россия остается страной с более открытой информацией и развитой цифровой инфраструктурой. Полный запрет на смартфоны для госслужащих противоречил бы этой реальности», — сказал Толкачев.

Он добавил, что Афганистан — это авторитарный режим с очень жестким контролем над всеми аспектами жизни граждан, где приоритет отдается идеологической чистоте в ущерб личным свободам. Конституция России гарантирует право на тайну переписки, телефонных переговоров и иной информации. Полный запрет на смартфоны столкнулся бы с правовыми вызовами.

«Стоит учитывать тот факт, что для российских госслужащих смартфон является рабочим инструментом. Он используется для оперативной связи, получения и отправки информации, доступа к государственным информационным системам, координации действий в экстренных ситуациях. В России смартфоны в целом глубоко интегрированы в повседневную жизнь граждан, включая государственных служащих. Такой запрет вызвал бы широкое общественное недовольство и негативно сказался бы на технологическом развитии», — отметил эксперт.

Токачев резюмировал, что приказ талибов является отражением их специфической идеологии, приоритетов безопасности и уровня контроля. Для России, с ее иной политической системой, обществом и степенью развития, подобные тотальные запреты были бы нецелесообразны и практически неосуществимы.

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