Жаркая погода с грозой ожидается в Московском регионе в воскресенье Общество сегодня в 07:10

В Подмосковье и Москве в воскресенье местами прогремит гроза, температура будет плюс 26 — плюс 28 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь. Скорость ветра северной четверти не превысит 11 м/с. Атмосферное давление днем состоит 755 мм рт. ст. Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 9 — плюс 11 градусов, днем — от плюс 23 до плюс 25. При небольшой облачности обойдется без осадков.