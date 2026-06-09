Жара задержится в Москве до конца недели

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что предпраздничная неделя в Москве и Подмосковье пройдет при ярком солнце. Температура будет держаться около 30 градусов.

«Что касается осадков, то говорить о повсеместных фронтальных осадках и сильных грозах, наверное, не слишком уместно в этой ситуации. Да, грозы могут быть, местами по области, кратковременные и во второй половине дня. Уловить сходу, где эти места, сейчас невозможно, но то, что вероятность гроз не повсеместных, не слишком сильных, не затяжных сохраняется», — сказал Шувалов в эфире радио Sputnik.

По словам синоптика, грозовые дожди возможны местами по области и изредка в Москве. Сильных и затяжных осадков он не прогнозирует.

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