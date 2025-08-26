Жара вернется: россиянам рассказали о погоде в последнюю неделю лета

«Температура в пятницу повысится до 16-21 градуса, а в субботу и воскресенье ожидается 23-26 градусов. На юге центральных областей и до 28 градусов — такой мажорный финал лета», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Более того, по мнению синоптика, начало сентября тоже выдастся благоприятным. Температуры в большинстве областей будут выше положенного, только на северо-западе будет высока вероятность осадков.

В южных регионах России в ближайшие дни задержится нежаркая погода. Температуры опустятся до 25-28 градусов, но ненадолго. Уже к концу недели воздух опять прогреется до 32-34 градусов, в воскресенье в особенно степных регионах Кубани и Ставрополья — до 35 градусов. Первого сентября ожидаются температуры под 35-37 градусов.

Также эксперт добавил, что Приморье, юг Сахалина, Курилы и юг Камчатки станут самыми дождливыми регионами, так как выходит активный циклон. В Приморье уже затронули ливни южные районы, а позднее они накроют побережье, юго-восточные районы Приморского края, во вторник все эти дожди обрушатся на юг Сахалина, прогнозируется до 100 мм осадков.

На юге Курильской гряды во вторник ожидают осадки, к среде они сдвинутся на север, а к четвергу на юг Камчатки. За Полярным кругом температура не сильно меньше, чем на юге региона. В Новосибирске и Норильске будет держаться температура в районе 20-23 градусов тепла.