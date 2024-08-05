Жара уже не вернется: жителей Подмосковья предупредили о новых скачках погоды

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МЧС: этим летом жара уже не вернется в Подмосковье

В Гидрометцентре России заявили, что в ближайшие дни Московскую область вновь накроют дожди. Также в оставшиеся дни лета в регионе не будет жары, сообщает «Царьград» со ссылкой на подмосковный главк МЧС России.

В понедельник и вторник, 5 и 6 августа, в Мособласти ожидается до 24 градусов тепла. Былая жара уже не вернется в регион, ее сменят дожди, предупредили спасатели.

С приходом дождей температура понизится на пару градусов. В ближайшие дни ожидаются порывы северо-западного ветра со скоростью 5-10 метров в секунду, отметили синоптики.

Несмотря на отсутствие жаркой погоды, купальный сезон в Подмосковье официально продлится до 31 августа.