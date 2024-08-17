Жара свыше +30 градусов ожидается в некоторых регионах РФ на выходных

Жара до плюс 38 градусов ожидается в Туве на этих выходных, в Иркутской области столбики термометров покажут плюс 27 — плюс 32 градуса, сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Супержаркая погода в Туве с субботы по воскресенье, температура на 10 градусов выше нормы. Максимальное значение может составить плюс 38 градусов», — сказал синоптик ТАСС.

По его словам, также в Иркутской области температура превысит норму на 6-11 градусов. С 17 по 20 августа в регионе будет плюс 27 — плюс 32 градуса.

Кроме того, как уточнил Вильфанд, температура на 6-8 градусов выше климатической нормы (примерно плюс 30 — плюс 36 градусов) прогнозируется с 19 по 21 августа в Воронежской, Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Курской и Белгородской областях. В Забайкальском крае и Бурятии с 18 по 21 августа столбики термометров покажут плюс 28 — плюс 31 градусов, что также превышает норму.

Он добавил, что еще повысится температура на юге Якутии с 18 по 21 августа. Там воздух прогреется до плюс 26 — плюс 29 градусов.

В районе Северного Кавказа наблюдается засуха. Это происходит из-за дефицита осадков.