Жара пришла ненадолго: синоптик ответил, когда в Москву вернется похолодание

сегодня в 12:49

Синоптик Ильин: 1 августа днем в Москве похолодает до +20 градусов

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал, когда в Москву вернется похолодание, сообщает NEWS.ru .

В столице установились теплые дни с ясной погодой, однако к концу следующей недели прогнозируется изменение погодных условий в сторону похолодания и ухудшения.

Метеоролог предупредил о вероятности дождей.

«В ночь с четверга на пятницу пройдет холодный атмосферный фронт с дождями и грозами. 1 августа днем похолодает примерно до +20 градусов. Ночью — плюс 13–15», — поделился Ильин.