Жара и смерчи: к каким природным катаклизмам приведет глобальное потепление

Город Буритикупу в Бразилии начал уходить под землю, а местные жители стали уезжать. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что глобальное потепление приводит к образованию природных катастроф, сообщает «Вечерняя Москва».

В целом, как отметил эксперт, количество природных катаклизмов за 50 лет увеличилось в 5-6 раз. Резкие похолодания, ветер, жара, осадки, грозы и смерчи — последствия глобального потепления. Также все чаще происходят аномалии: повышение температуры в высоких широтах и понижение на юге из-за холодных масс, стационарные антициклоны.

В Буритикупу чрезвычайное положение вызвано провалами в грунте, произошедшими из-за размытия почвы дождем и проведения некачественных строительных работ. Около 1,2 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за обвалов.

В Индонезии в январе зафиксировали мощные дожди, вызвавшие наводнение и оползни. Из-за разгулявшейся стихии погиб 21 человек, разрушено 25 домов, дамб и мостов.

В Китае 7 января произошло крупное землетрясение. Зафиксировали его в Тибетском автономном районе, эпицентром стало место неподалеку от города Шигадзе. В результате погибли 95 человек.

По мнению экспертов, возможно извержение вулкана Рейнир в США — оно способно унести жизни 90 тыс. человек, живущих рядом. Его активная фаза вызывает беспокойство из-за лахаров — грязевых потоков, которые образуются из-за таяния снега и льда на склонах и приводят к обрушению земли и камней.

При активных извержениях продукты из вулкана начинают попадать в стратосферу. Это опасно тем, что пепел начнет циркулировать, а солнечная энергия будет поглощаться пеплом. Соответственно до земли будет доходить мало энергии, начнутся похолодания.