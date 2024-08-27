Жара до +30 ожидается в Московском регионе во вторник

сегодня в 07:04

27 августа в Москве и Подмосковье прогнозируется жаркая погода. Температура воздуха будет от 28 до 30 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем прогнозируется небольшая облачность, но осадков не ожидается. Ветер будет переменный, его скорость составит 2-7 м/с.

Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст.

Синоптики прогнозируют, что предстоящей ночью температура опустится до 15-17 градусов тепла. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.