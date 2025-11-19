Жалобы жителей по коммунальным вопросам рассмотрели в Павлово-Посадском округе

Заместитель главы администрации Павлово-Посадского округа Александр Белоусов 18 ноября провел личный прием, на котором жители обратились с вопросами по коммунальному обслуживанию и благоустройству. По каждому обращению приняты решения и определены дальнейшие действия, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В ходе приема жители Павлово-Посадского округа подняли вопросы газификации, качества воды, перерасчёта за отопление, состояния подъездов, спиливания аварийных деревьев и запаха канализации в жилом доме.

По газификации улицы Родниковая в микрорайоне «Зеленый Берег» заявительнице сообщили, что работы запланированы на 2027 год. Также определено место для новой контейнерной площадки для твёрдых коммунальных отходов, рассчитанной на большую емкость.

Жителю посёлка по улице Калинина, пожаловавшемуся на качество воды, разъяснили ситуацию и договорились о выездном обследовании с отбором проб для лабораторных замеров.

Вопрос перерасчёта за отопление рассмотрели отдельно: женщине объяснили порядок расчётов и причины изменений в платежах.

По жалобам на состояние подъезда, включая необходимость замены окон, отсутствие уборки и проведение ремонта, заявителю сообщили о включении подъезда в план капитального ремонта на следующий год. На текущей неделе запланирована встреча владельцев и представителей администрации для определения первоочередных работ.

Просьба о спиливании аварийных деревьев за забором СНТ «Урожай» по улице 1 Мая взята в работу — деревья опилят в течение недели.

Житель, сообщивший о запахе канализации из подвала, договорился с управляющей компанией о выезде специалистов и проветривании помещения.

По всем обращениям организована обязательная обратная связь для информирования заявителей о ходе и результатах выполнения поручений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провели, как идут работы по модернизации системы теплоснабжения в Рузском муниципальном округе. Обновление коснется 8 котельных, 2 центральных тепловых узла (ЦТП) и 8,5 км теплосетей.

В муниципалитете некоторым объектам теплоснабжения более 40 лет. Они не справляются с ростом нагрузки, а прошедшей зимой начались аварии. Воробьев отметил, что котельные модернизируют и внутри, и снаружи, теплосети будут менять. Ветхое состояние и большой износ оборудования на этом объекте приводили к многочисленным авариям.

«Поэтому сейчас важно выполнить все работы качественно, чтобы эту зиму пройти без срывов. Заменим здесь 2 из 4 котлов, сопутствующее оборудование. Специалисты уже завершили демонтаж котлов, разбирают системы химводоподготовки. Наша задача — основательно подготовиться к отопительному сезону, этим летом выполнить и завершить работы на всех запланированных объектах. Это обновление 14 участков сетей общей протяженностью порядка 8,5 км и капремонт 8 котельных и 2 центральных тепловых пунктов», — перечислил губернатор.