Жалобы на незаконное уголовное преследование бизнеса рассмотрели в Подмосковье

Фото - © ГО МО "Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области и его Аппарат"

В режиме ВКС прошло очередное заседание центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», в ходе которого были рассмотрены обращения двух подмосковных предпринимателей. Основная тематика жалоб — незаконное уголовное преследование бизнеса, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Первый заявитель столкнулся с тем, что одна из сторон корпоративного конфликта пытается решить вопрос не в рамках гражданско-правового поля, а путем вовлечения правоохранительных органов. Ранее предпринимателем были выиграны суды, и в предъявляемых к нему требованиях истцу было отказано. Но соучредитель продолжал настаивать на возбуждении уголовного дела.

По фактам, рассмотренным в ходе заседания, заявителю предложено обратиться в судебные органы для урегулирования вопроса.

В отношении второго заявителя возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств в особо крупном размере). При этом, за полгода до уголовного преследования сумма налоговой недоимки, пеней и штрафов предпринимателем была уплачена. Оставшаяся задолженность была полностью погашена на следующий день после возбуждения уголовного дела. Все эти денежные суммы были зачислены в бюджетную систему РФ, что подтверждается справкой ИФНС по г. Наро-Фоминск об отсутствии неисполненной обязанности налогоплательщиком. Но следствие считает иначе и постановление не отменяет.

Изученные экспертами ЦОП обстоятельства дела подтвердили доводы обратившегося предпринимателя о неправомерных действиях со стороны правоохранительных органов. Материалы с подготовленным заключением будут направлены в прокуратуру Московской области для принятия мер прокурорского реагирования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.