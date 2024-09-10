Жалобу на дирекцию централизованного обеспечения Люберец признали необоснованной

Комиссия Московского областного УФАС РФ рассмотрела жалобу ООО «Любимая парковка» на действия МУ «Дирекция централизованного обеспечения» городского округа Люберцы при организации и проведении аукциона на право заключения договора на размещение и эксплуатацию плоскостной парковки на территории земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, дирекция неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в аукционе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявки ООО «Любимая парковка» и признала жалобу необоснованной.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.