Жалобу на действия управления ЖКХ Подольска при торгах признали необоснованной

Комиссия управления рассмотрела жалобу ООО Группа Компаний «ДОС» на действия комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации г.о. Подольск Московской области при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

Согласно доводам жалобы, комитет неправомерно отклонил заявку заявителя на участие в конкурсе, не предоставив пояснений о причинах отклонения, а конкурсная документация не соответствовала требованиям законодательства. Также Комитетом не соблюдено требование о направлении решений, принятых конкурсной комиссией.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявок на участие в торгах и признала жалобу необоснованной.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.