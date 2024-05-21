сегодня в 10:27

Жалоба на организатора торгов в Красногорске признана необоснованной

Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Мегаполис» на действия администрации г. о. Красногорск Московской области при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводу жалобы, администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в открытом конкурсе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявок на участие в торгах и признала жалобу необоснованной.