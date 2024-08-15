Жалоба на действия организатора торгов в Подмосоквье признана необоснованной

Комиссия УФАС Подмосковья рассмотрела жалобу гражданина Российской Федерации на действия организатора торгов — арбитражного управляющего при организации и проведении аукциона по продаже имущества должника, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводам жалобы арбитражным управляющим нарушены требования к публикации информации в сообщении о проведении торгов, а также опубликована недостоверная информация в части графика этапов снижения цены.

Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации торгов.

Жалоба была признана необоснованной.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.