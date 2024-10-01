Жалоба на действия организатора торгов в Подмосковье признана необоснованной

Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу индивидуального предпринимателя на действия оператора электронной площадки — ООО «АукционПро» при организации и проведении аукциона по продаже имущества должника, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы оператор электронной площадки не обеспечил надлежащее функционирование сайта, что повлекло за собой невозможность принять участие в аукционе.

Изучив представленные доказательства и выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.