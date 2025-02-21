Жалоба на действия организатора торгов в Химках признана необоснованной

Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу ООО «УК Рерик Сервис» на действия Управления ЖКХ Администрации г. о. Химки Московской области при проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводу жалобы Управление неправомерно отклонило заявку заявителя на участие в конкурсе, допустило к участию в конкурсе ООО «УК Континент комфорт» и не соблюло срок внесения изменений в конкурсную документацию. Вместе с тем Управление не обеспечило заявителю возможность принять участие в процедуре рассмотрения заявок, а также допустило ошибку в протоколе рассмотрения заявок.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России выявила нарушения порядка составления протокола и внесения изменений в конкурсную документацию и признала жалобу обоснованной.

Управлению выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.