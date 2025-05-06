Жалоба на действия конкурсного управляющего признана необоснованной

Комиссия Московского областного УФАС РФ рассмотрела жалобу физического лица на действия организатора торгов — конкурсного управляющего и оператора электронной торговой площадки — АО «ЦДТ» при организации и проведении аукциона по продаже имущества должника — ООО «ТВЕРЬОБЛЭЛЕКТРО». Жалоба на действия конкурсного управляющего ООО «ТВЕРЬОБЛЭЛЕКТРО» и оператора электронной торговой площадки при организации и проведении торгов признана необоснованной, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Согласно доводу жалобы, заявитель был лишен возможности участия на торгах из-за неисправности функционала сайта оператора электронной торговой площадки.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации и проведения торгов и признала жалобу необоснованной.

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