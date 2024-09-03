Жалоба на действия администрации Мытищ на торгах признана необоснованной

Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Конвент-2010» на действия администрации г. о. Мытищи Московской области при организации и проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на организацию ярмарок, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно доводам жалобы администрация неправомерно отказала заявителю в допуске к участию в аукционе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка рассмотрения заявок на участие в аукционе и признала жалобу необоснованной.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит в том числе мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.