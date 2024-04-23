Жалоба на администрацию Богородского округа признана необоснованной
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Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Глобус» на действия администрации Богородского округа при организации и проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на организацию ярмарок, жалобу признали необоснованной, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.
Согласно доводам жалобы, аукционная документация содержит неполные и недостоверные сведения в отношении места проведения ярмарки.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушений порядка организации торгов и признала жалобу необоснованной.