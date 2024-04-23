Жалоба на администрацию Богородского округа признана необоснованной

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Комиссия Московского областного УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Глобус» на действия администрации Богородского округа при организации и проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на организацию ярмарок, жалобу признали необоснованной, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.