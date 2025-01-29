Жадность и скудоумие: военный эксперт назвал мотивацию завербованных ВСУ россиян

Военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что жадность и скудоумие могли толкнуть на теракт задержанных в Запорожской области и Новороссийске злоумышленников, среди которых были и граждане России, сообщает Общественное Телевидение России.

«Чем это еще объясняется? Жадностью, скудоумием, может быть, какие-то еще причины. Может быть, это, так скажем, последователи нацизма, но таковых меньше. А так — это люди, которые попадаются на удочку спецслужб Украины, которые курируют западные спецслужбы», — сказал Дандыкин.

По его словам, за «работу» преступникам предлагают обычно от 5 до 10 тыс. рублей. Среди них есть граждане России, в том числе те, кто получил гражданство в Крыму, Севастополе и на присоединенных территориях.

28 января в Запорожской области и Новороссийские сотрудники ФСБ задержали готовивших теракт граждан. По данным ведомства, один задержанный переписывался с представителем украинских спецслужб и успел взять из указанного места вещества для дальнейшего изготовления бомбы.