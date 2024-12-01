Зеркало-перевертыш нашли при переработке отходов в Подмосковье

На комплексы по переработке отходов в Подмосковья попадают и уникальные артефакты различных времен, мест, отраслей. Так, в ходе поисковой работы на сортировочных лентах сотрудники КПО обнаружили зеркало-перевертыш. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и госжилнадзору региона.

С лицевой стороны обрамление зеркала изображает веселого клоуна, а с обратной — грустного. Декор выполнен из тяжелого металла, а высота зеркала составляет 25 см. В контейнере для отходов оно оказалось, вероятно, из-за трещины. Находка стала экспонатом музея «Культурный слой» при комплексе переработке отходов.

Увидеть старинный артефакт и другие интересные находки музея можно на сайте «Культурный слой».

Посетить экспозицию возможно, приехав на экскурсию по зданию КПО. Проводится она каждый четверг в 13:00 по предварительной заявке. Адрес: Егорьевск, деревня Поцелуево, дом 53, корп. 7.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.