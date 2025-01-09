Землевладельцев в Раменском предостерегли от незаконного размещения отходов

Россельхознадзор объявил предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства в Раменском городском округе. Признаки нарушения были выявлены инспекторами эконадзора Минэкологии Подмосковья, которые провели контрольное мероприятие по жалобе жителей деревни Бритово. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

В ходе осмотра участка земель сельхозназначения, расположенного вблизи реки Свинец, установлены признаки размещения размываемых грунтов в водоохранной зоне, которые образованы в ходе земляных работ по обустройству съезда с проезжей части. Кроме того, выявлены признаки частичного перекрытия водотока реки. И то, и другое запрещено Водным кодексом РФ.

Владельцем земельного участка, на котором велись земляные работы, является местная управляющая компания, в адрес которой Минэкологии было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Поскольку речь идет об участке земель сельскохозяйственного назначения, материалы обследования были направлены в Россельхознадзор.

Сотрудники ведомства провели собственную проверку и объявили владельцу собственное предостережение. Таким образом, ситуация остается на двойном контроле, собственник должен принять меры по недопущению захламления сельхозземель и водоохранной зоны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.