Землевладельцев в Подмосковье предостерегли от незаконного обращения с отходами

Инспекторы Минэкологии Московской области провели надзорные мероприятия в городских округах Долгопрудный и Лыткарино. Ранее в министерство поступили обращения граждан о признаках нарушения правил обращения с отходами, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе выездных мероприятий установлено, что навалы строительных отходов и грунтов расположены на земельных участках в Долгопрудном, по улице Колхозной и в городе Лыткарино. Удалось установить правообладателей участков, ими оказались физические лица. Обоим объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ранее сообщалось, что в Лыткарине при попытке сброса отходов на открытый грунт был задержан водитель самосвала он подвергнут административному наказанию.

Минэкологии напоминает, что нарушение порядка обращения со строительными отходами в Московской области чревато штрафом в сумме до 5000 рублей для граждан и до 300 тысяч — на юридических лиц. Федеральный Кодекс об административных правонарушениях за нарушение правил обращения с отходами предусматривает, соответственно, до 3 и до 250 тысяч.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.