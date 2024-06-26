Землевладельцев Щелкова предостерегли от нарушений правил обращения с отходами

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья выехали в городской округ Щелково для проверки информации из ООО «Газпром трансгаз Москва» о том, что в охранной зоне газопровода неизвестные лица складируют отходы и проводят незаконные земляные работы. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

«Наши сотрудники обследовали территорию в деревне Медвежьи Озера, которая была указана в обращении газовиков. Установлено, что на шести земельных участках сельскохозяйственного назначения незаконно размещены строительные отходы — бой бетона, кирпича и асфальта», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По итогам надзорных мероприятий владельцам участков, не обеспечившим контроль за состоянием земель, объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Минэкологии потребовало не допускать незаконных свалок в деревне.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.