Землевладелиц в Балашихе предостерегли от незаконного размещения отходов

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья провели ряд контрольных мероприятий в городском округе Балашиха. В результате были выявлены признаки незаконного размещения отходов, сообщает пресс-служба ведомства.

На земельном участке по улице Никольской были обнаружены строительная техника и мусорные контейнеры со строительными отходами, при этом часть отходов находилась на почве, площадка накопления не оборудована в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

На улице Богородской, в ходе проведения земляных работ, допущено размещение в береговой полосе реки Малашка строительных отходов и отвалов размываемых грунтов с уклоном более 45 градусов. Это является не только нарушением правил обращения с отходами, но и ограничивает свободный доступ граждан к реке, что противоречит Водному кодексу РФ.

По результатам надзорных мероприятий обеим владелицам участков объявлены предостережения о недопустимости обязательных требований. Ситуация остается на контроле Минэкологии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.