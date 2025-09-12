Землевладелец в Ленинском заплатил 6 млн руб за незаконное размещение отходов

Зюзинский районный суд Москвы удовлетворил исковое требование Минэкологии Подмосковья о возмещении ущерба, нанесенного незаконным размещением отходов в Ленинском округе. Ответчик — правообладатель земель, зарегистрированный в столице, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Гражданину на момент фиксации нарушения принадлежали пять земельных участков в селе Булатниково. Ранее в министерство обратились местные жители, которые попросили пресечь незаконное размещение отходов в селе. В ходе надзорных мероприятий установлено, что свалки расположены на нескольких участках, в том числе, на землях, принадлежащих мужчине. Ему было объявлено предостережение о недопустимости нарушений.

В ходе надзорных мероприятий были проведены маркшейдерские и лабораторные исследования. В результате исчислен ущерб, нанесенный почвам, который превысил 6 миллионов рублей. Поскольку добровольно возмещать эти средства гражданин отказался, Минэкологии обратилось в суд.

В ходе процесса ответчик пытался уйти от ответственности, утверждая, что на период проведения надзорных мероприятий его землями фактически распоряжался другой человек. Но суд счел этот аргумент несостоятельным и вынес решение в пользу Минэкологии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.