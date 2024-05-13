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Землевладелец из Наро-Фоминска убрал свалку после предостережения Минэкологии

Минэкологии Подмосковья понудило нарушителя, организовавшего свалку на землях неразграниченной государственной собственности в Наро-Фоминском городском округе, убрать строительные отходы и привести территорию в надлежащее состояние. Об этом сообщает пресс-служба эковедомства.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что ранее по обращениям жителей в деревне Софьино инспекторы эконадзора Минэкологии выявили свалку строительных отходов.

«Нарушителю-организатору было выдано предостережение о недопущении нарушений обязательных требований. В настоящее время землевладельцем свалка убрана, территория приведена в надлежащее состояние», — отметил министр.

В праздничные дни собственниками земельных участков в промышленной зоне вблизи деревни Мотяково в городском округе Люберцы, на которых ранее были выявлены навалы строительных отходов, началось устранение нарушений и приведение территории в надлежащее состояние, после объявления им предостережений от Минэкологии.

«Наши инспекторы выявляют несанкционированные свалки, образованные на земельных участках, и заставляют собственников их убирать. Предостережения мотивируют землевладельцев приводить территории в надлежащее состояние и быстро ликвидировать негативное воздействие на почвы от размещения на них отходов», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.