Известная российская рок-певица Земфира* приостановила карьеру до мая 2026 года и переехала из Парижа в Лондон. Исполнительница решила заняться очищением души и тела от медийной жизни и постоянных гастролей, сообщает Mash .

Одна из причин, по которой певица взяла внезапный отпуск, — ее опасения выступать перед соотечественниками в странах СНГ. Земфира* боится, что ее могут задержать и депортировать в Россию, где якобы арестуют за использование желто-синих флагов на концертах, оппозиционные плакаты и другие проявления антироссийской позиции.

Также она хочет взять паузу и заняться личными делами. После тура 2025 года певица исчезла из публичного пространства, а в ее графике на 2026 и 2027 годы нет ни выступлений на стадионах и во дворцах спорта, ни концертов в клубах.

По словам представителей индустрии, артистка сознательно отказалась от крупных сольных концертов. Участие в корпоративных мероприятиях практически исключено. Земфире* не нравится выступать, когда все вокруг гремят ложками и приглашают ее на танцы подшофе. Она готова выступить за гонорар от 150 тыс. евро и выше, включая перелет на частном джете и выполнение требований по звуковому оборудованию.

Основное условие — заказчик должен иметь минимальное количество связей с Россией и подписать все необходимые документы не менее чем за полгода до мероприятия.

