Зеленые деревья высадили на месте незаконного торгового ларька в Красногорске

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных принял участие в высадке деревьев в Красногорске в поселке Нахабино в рамках ежегодной акции «Лес Победы». Ранее на этом месте был демонтирован нестационарный торговый объект (НТО), который был размещен с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Во время мероприятия участники высадили более 20 туй — теперь, вместо незаконного павильона, участок украшают зеленые деревья, предоставленные группой компаний «Экоплант» — ведущим предприятием российского «зеленого» рынка, специализирующегося на выращивании и продаже растений.

«Акция «Лес Победы» — это возможность не только словом, но еще и делом почтить память павших Героев Великой Отечественной войны. Мы решили также объединить две важные задачи: высадить деревья там, где ранее располагался ларек, чтобы дать этому месту «новую жизнь» в правильном ключе. Надеемся, что они будут радовать жителей гораздо больше, чем НТО. Дополнительно отмечу, что мы ведем работу по демонтажу таких объектов по всей области, в плане на этот год снести не менее 2,5 тысяч НТО, размещенных с нарушениями законодательства», — подчеркнул Сергей Двойных.

На текущий момент округами-лидерами по демонтажу являются: Люберцы — снесено 39 нестационарных объектов торговли, Ступино — 37, Сергиев Посад — 36, Коломна — 34 и Красногорск — 33. Зачастую деятельность в таких объектах связана с несоблюдением правил благоустройства и архитектурного облика, санитарных норм, работой сотрудников без официального трудоустройства, нарушением миграционного законодательства, а также недоплатой налогов в бюджет.

Таким примером в Минсельхозе Подмосковья надеются положить начало преобразованиям территорий из ларьков и палаток, размещенных с нарушениями, в зеленые и благоустроенные пространства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.