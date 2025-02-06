Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского не санкции вводить в отношении музеев полуострова, а покаяться и вернуть региону украденную коллекцию золота скифов, сообщает РИА Новости .

Ранее Зеленский подписал указ, утверждающий решение совета нацбезопасности и обороны страны о введении санкций в отношении трех музеев из Крыма. Речь идет об историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический» (Севастополь), Центральном музее Тавриды (Симферополь) и Восточно-Крымском историко-культурном музее-заповеднике (Керчь).

Парламентарий считает, что указ был подписан в угоду кураторам из западных стран.

«Но Зеленский умолчал, что именно у этих музеев киевский режим, сродни нацистам в годы Великой Отечественной войны, украл коллекцию скифского золота», — сказал Шеремет.

Он подчеркнул, что сейчас власть на Украине захватили преступники и мошенники. Они нагнетают обстановку в стране, продолжая вести антироссийскую политику.

В 2013 году четыре крымских музея направили в Бонн, а затем в Амстердам выставку «Крым — золотой остров в Черном море». Через год, когда полуостров вошел с состав РФ, Нидерланды спросили, кому возвращать коллекцию. В 2021 году Апелляционный суд Амстердама постановил передать артефакты крымских музеев Украине.

Музеи полуострова подали в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но ее не удовлетворили.