Зеленский уволил назначенного в марте главу Сил поддержки ВСУ Яковца
Фото - © Telegram-канал Владимира Зеленского
Александр Яковец не продержался и двух месяцев на должности главы Сил поддержки ВСУ, как его уволили и назначили руководить администрацией государственной специальной службы транспорта, пишет РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Яковца на вышеуказанную должность в марте 2024 года, когда подписал приказ об увольнении с поста Дмитрия Герегу. Однако новый руководитель Сил поддержки ВСУ по решению главы Украины стремительно уволен.
Указ об отстранении и новом назначении Яковца опубликован на официальном сайте Зеленского 26 апреля.
Ранее Зеленский уволил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Соответствующий документ он подписал 26 марта.