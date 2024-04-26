Зеленский уволил назначенного в марте главу Сил поддержки ВСУ Яковца

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Александр Яковец не продержался и двух месяцев на должности главы Сил поддержки ВСУ, как его уволили и назначили руководить администрацией государственной специальной службы транспорта, пишет РИА Новости .

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Яковца на вышеуказанную должность в марте 2024 года, когда подписал приказ об увольнении с поста Дмитрия Герегу. Однако новый руководитель Сил поддержки ВСУ по решению главы Украины стремительно уволен.

Указ об отстранении и новом назначении Яковца опубликован на официальном сайте Зеленского 26 апреля.

Ранее Зеленский уволил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Соответствующий документ он подписал 26 марта.