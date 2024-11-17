Зеленский пообещал подписать законопроект о «семейном союзе» однополых пар*

Вопрос о законопроекте о «семейном союзе» между однополыми парами* прозвучал в момент, когда Зеленский прощался со студентами и покидал зал вместе со своей делегацией. Неизвестный парень прокричал вопрос в спину украинскому лидеру, который от услышанного остановился на секунду, затем выглянул из-за человека, который загораживал обзор на вопрошавшего юношу, и ответил утвердительно — «да», затем продолжил двигаться к выходу.

В момент, когда Зеленский сказал «да», подтвердив свое намерение соответствующим кивком головы, в зале, где была встреча со студентами, раздались аплодисменты и крики в знак поддержки.

Законопроект о гражданских партнерствах был поддержан комитетом Верховной рады по вопросам здоровья нации в начале августа 2024 года. Согласно документу, зарегистрированные партнерства не считаются браком, но партнеры приобретают статус члена семьи первой степени родства по отношению друг к другу.

Инициаторы законопроекта утверждают, что это поможет защитить права украинских военных, так как многие из них не могут официально оформить свои отношения из-за совпадения пола* их партнеров. Они также уверены, что принятие этого закона будет способствовать улучшению репутации Украины в международном сообществе в рамках процессов евроинтеграции.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.