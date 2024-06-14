Зеленоградский маньяк Гриценко выходит на свободу

На улицах Зеленограда вновь может оказаться Юрий Гриценко, известный как «Зеленоградский Чикатило». У него заканчивается тюремный срок, сообщает РИА Новости.

Гриценко провел 13 лет в одиночной камере. Он отбывал в срок в мордовской колонии № 10. Там маньяк практические в первые дни напал на сокамерников, а также сотрудников. После определенных выходок «Зеленоградского Чикатило» изолировали от других осужденных на 13 лет.

На общий режим Гриценко вернули в 2015 году, он попробовал трудоустроиться на металлопроизводство, но его не допустили к работе с металлическими предметами и инструментами. Поэтому он начал работать в мастерской по деревообработке.

В 2020 психическое состояние маньяка резко ухудшилось, его начала контролировать специальная психиатрическая комиссия.

Всего маньяк отсидел в колонии 22 года. После освобождения Гриценко может вернуться в столицу, за что переживают горожане.

Ранее появились данные, что Гриценко мог освободиться еще в 2023 году. Маньяк покинул колонию благодаря заключению контракта в 2023 году. Затем он отправился в зону спецоперации.