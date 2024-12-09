«Зеленая кнопка» победила в номинации «Цифровизация экологических решений»

В кластере «Ломоносов» наградили лучшие проекты в пяти номинациях. Всего было подано почти 500 заявок в 5 номинациях.

Правительство Москвы вручает Экологическую премию с 2003 года. За этот период более 150 знаковых проектов города получили поддержку. Цель экологической премии — стимул для общественных инициатив и развития научного потенциала в области экологии. Номинации и призовой фонд не менялись более 10 лет, но в этом году было принято решение об учреждении новых.

В 2024 году премия присуждается в номинациях «Экологическая грамотность», «Экологическое просвещение», «Экологическое волонтерство», «Цифровизация экологических решений», «Зеленые и природоподобные решения».

В «Цифровизации экологических решений» первое место досталось коллективу авторов за мобильную платформу «Зеленая кнопка», которая создана для цифровизации особо охраняемых территорий (ООПТ) России в сферах информирования и навигации для туристов, оформления разрешений на посещение, обеспечения безопасности туристов.

Постановление об учреждении новых премий подписал мэр столицы Сергей Собянин. Обладатель первого места получает 1 млн рублей, второго — 500 тыс. рублей, третьего — 300 тыс. рублей. Общая сумма премий по 5 номинациям составляет 9 млн рублей. Прежде общий фонд составлял 1,2 млн рублей.

Мобильное приложение «Зеленая кнопка» внедрено на Камчатке с 2023 года, в этом году к приложению подключился национальный парк «Ленские столбы» в Якутии и национальный парк «Смоленское Поозерье». Благодаря приложению увеличилась собираемость разрешений на посещение ООПТ Камчатки, само приложение на в 2024 году на Камчатке стало в два раза популярнее чем в прошлом году, им воспользовались более 20 000 посетителей региональных ООПТ региона.

«Мы надеемся, что в новом году к нам присоединятся федеральные заповедные территории Камчатки и других регионов нашей страны. Ведь нам точно есть чем помочь охраняемым природным территориям в их непростой работе», заявил руководитель компании Александр Железняк

«Мы делаем большой федеральный проект, который позволит значительно упростить управление природными территориями, а благодаря сбору данных, помогать в их развитии. Вторым, не менее значимым проектом, будет журнал о природных территориях России, в дополнении к сервису, который позволит продвигать парки и другие природные территории для туристов.», — заявил один из учредителей компании, генеральный директор СМИ2 Юрий Белоусов.