Здравствуй, осень: в Петербурге обещают похолодание

Всю первую половину сентября в Санкт-Петербурге погода била рекорды: температура воздуха поднималась до 25 градусов тепла. Тем не менее уже к этим выходным в городе и области похолодает, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

«Типично петербургский сентябрь — с дождями и хлестким ветром — придет в город, начиная с понедельника, и продлится до конца месяца. Вот тогда и станет ясно, состоится ли новый рекорд среднемесячной температуры в Санкт-Петербурге», — уточнил синоптик.

По его словам, общие показатели осенней теплоты увеличиваются второй год. В начале осени 2023 года средняя температура достигла плюс 16,4 градуса.

Шувалов добавил, что на днях температурная кривая двинулась к 20 градусам по Цельсию, однако дальше будет уже холоднее: в выходные обещают только 15 градусов выше нуля. Вместе с тем осадков синоптики не прогнозируют.