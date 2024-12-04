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Здание Поваровской школы в Подмосковье приведут в порядок к новому учебному году

Главное здание Поваровской школы в городском округе Солнечногорск капитально отремонтируют. Всех учеников на время работ разместили в новом просторном корпусе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Трехэтажный корпус построили и открыли к началу учебного года в рамках президентского проекта «Образование». Его площадь — более 11,7 тыс. кв. м — превосходит размеры основного здания почти в 5 раз, и обучение детей удалось организовать в одну смену.

Корпус оснащен учебными классами, мастерскими, лабораториями, актовым и спортивным залом, библиотекой с читальным залом, столовой на 250 мест с собственным пищеблоком и медицинскими кабинетами.

В декабре начинатся капитальный ремонт главного здания школы, построенного в 1957 году. Подрядчик проведет кровельные и внутренние работы, отремонтирует фасад, обустроит входную группу, заменит системы отопления, вентиляции и канализации.

Кроме того, помещения приведут к современным образовательным стандартам, оснастят их новейшими оборудованием и мебелью.

Завершение капитального ремонта и благоустройства намечено до сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.