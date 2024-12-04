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Здание общежития МГИМО введут в эксплуатацию в Подмосковье в 2025 году

Продолжается строительство здания студенческого общежития Московского государственного института международных отношений (МГИМО) на улице Новоспортивной в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Подмосковья за счет средств бюджета. Общая площадь объекта — 4 919,4 кв. м.

Жилые комнаты разместят со 2 по 4 этаж здания. Все они будут оборудованы кухнями-нишами и ванными комнатами.

В здании сделают комнаты бытового обслуживания. На первом этаже будут кабинеты администрации и работников самого общежития, пост охраны, буфет на 22 места, кабинеты врачей, медицинский изолятор с отдельным входом, помещения для обслуживающего персонала, а также 8 жилых комнат для студентов.

На прилегающей территории выполнят благоустройство с установкой малых архитектурных форм, проведут озеленение.

Построить объект и ввести его в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.