Здание детсада приведут в порядок в округе Подмосковья в 2025 году

Здание дошкольного отделения МБОУ СОШ № 3 приведут в порядок в городском округе Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Будут выполнены инженерные изыскания, подготовка проектной документации, работы по капитальному ремонту детского сада с поставкой оборудования, необходимого для его эксплуатации.

МБОУ СОШ № 3 (дошкольное отделение) расположено по адресу: Московская область, г. о. Серпухов, п. Пограничный, д. 13А. Предстоит отремонтировать двухэтажное здание детского сада 1986 года постройки, общая площадь которого 1925 кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области. Их планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.