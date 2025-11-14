«Завоевывает пространство»: депутат рассказал о популярности MAX в СНГ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что российский мессенджер MAX опережает западные по популярности в странах постсоветского пространства, сообщает RT .

«Это говорит о том, что он завоевывает определенное информационное пространство, что для наших соотечественников и для тех структур, которые работают в странах СНГ, эта система становится приоритетной и вытесняет из общения между людьми и WhatsApp*, и Telegram», — сказал парламентарий.

По его словам, MAX отличается устойчивой связью и нормальной слышимостью: через него можно передавать любую информацию.

MAX — это продукт российской разработки, обладающий надежной системой безопасности. Пользователи чаще отдают предпочтение отечественным решениям, нежели зарубежным аналогам. С учетом действующих соглашений между Россией и странами СНГ в экономической и социальной сферах, включая информационную инфраструктуру, в СНГ наблюдается более высокий уровень доверия к MAX по сравнению с западными мессенджерами, заключил депутат.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России.

