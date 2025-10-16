Завод «Тонар» из Орехово-Зуева представит новейший самосвал на выставке «Рудник»

Машиностроительный завод «Тонар» в деревне Губино Орехово-Зуевского округа представит новейшую разработку — внедорожный самосвал Тонар-7504 — на выставке «Рудник 2025». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Внедорожный самосвал Тонар-7504 создан специально для работы в карьерах, угольных разрезах и на строительных проектах. Грузоподъемность машины 55 тонн. Данный класс машин занимает промежуточное положение между обычными дорожными автомобилями и крупногабаритными карьерными самосвалами.

«ТОНАР — единственный в России производитель внедорожных, шарнирно-сочлененных самосвалов и автопоездов повышенной грузоподъемности», — отметили в пресс-службе машиностроительного завода.

«Рудник 2025» — Международная выставка технологий, оборудования и спецтехники для добычи и обогащения руд и минералов. Мероприятие пройдет 22–24 октября в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (г. Екатеринбург, Экспо бульвар, 2).

