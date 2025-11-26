Завод по производству гипсовых материалов посетили бойцы СВО из Ленинского округа

В рамках губернаторского проекта «Промышленный туризм Московской области» участники специальной военной операции из Ленинского округа посетили завод «Гипсобетон» — одно из ведущих предприятий Центрального округа по производству гипсовых материалов. Мероприятие направлено на знакомство военнослужащих с потенциальными рабочими местами и условиями труда. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Как социально ориентированное предприятие, мы понимаем, что ребята, возвращающиеся со специальной военной операции, нуждаются в заботе и внимании. Наш завод готов оказать содействие и выполнить взятые на себя обязательства. Мы не только сохраняем рабочие места за мобилизованными сотрудниками, но и готовы предоставить трудоустройство другим участникам СВО после их возвращения», — рассказала директор по управлению персоналом завода «Гипсобетон» Галия Бударина.

Участникам экскурсии показали основные производственные цеха, включая цеха варки гипса и производства сухих строительных смесей, а также продемонстрировали работу роботизированного оборудования, облегчающего труд рабочих.

«Очень масштабное и интересное производство. Экскурсия оказалась весьма информативной и познавательной. Если кому-то будет интересно такое направление, то я порекомендую это предприятие», — отметил заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Ленинского округа Владимир Рогоза.

Завод предлагает вакансии различного уровня — от рабочих специальностей, не требующих опыта, до управленческих для специалистов с профильным образованием. Предприятие активно участвует в благотворительных акциях, включая помощь Курской области, и регулярно оказывает поддержку бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, и их семьям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.