Завершился прием проектов на конкурс по созданию филиалов Национального центра «Россия»

Национальный центр «Россия» (АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия») в рамках первого этапа конкурсного отбора завершил сбор планов по созданию филиалов в регионах в первоочередном порядке. Об этом сообщает пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».

Отбор проводится в два этапа. На первом этапе регионы представили свои планы по созданию филиалов. Прошедшие во второй этап регионы защитят свои предложения перед Организационным комитетом Национального центра «Россия». Среди них отберут регионы-победителей, где филиалы Национального центра будут созданы в первую очередь.

Площадки для будущих филиалов должны иметь пространство для постоянной и временной экспозиций, большим многофункциональным и малыми залами для проведения мероприятий, гастрономическим пространством, зоной универмага и детской зоной.

«Национальный центр «Россия» и его филиалы создаются по указу Президента. В конкурсном отборе принимают участие все регионы страны. Мы видим действительно интересные и уникальные предложения, которые помогут создать точки притяжения не только дляместных жителей, но и туристов», — рассказала руководитель управления по взаимодействию с регионами АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» Ирина Теслева.

1 июля 2024 года Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия» и его филиалов в регионах для сохранения наследия выставки и демонстрации достижений страны на постоянной основе.

С 4 по 6 ноября в Национальном центре «Россия» пройдет международный симпозиум «Создавая будущее». Его участниками станут ученые и исследователи, футурологи и прогнозисты, писатели-фантасты, представители органов власти.

В рамках открытия Симпозиума будет дан старт выставке, которая поддержит идею диалога о будущем мира, в центре которого человек. Выставка позволит каждому посетителю осознать важность личного вклада в будущее и вызовет желание стать причастным к его созданию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.