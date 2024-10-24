Завершился муниципальный этап всероссийской акции по сбору макулатуры

Окончен муниципальный этап всероссийской акции по сбору макулатуры «Спасаем деревья с Эколятами», которая была организована при поддержке Российского экологического оператора. Об этом сообщила пресс-служба РЭО.

«В рамках акции „Спасаем деревья с Эколятами“, стартовавшей в июне 2024 года, участвуют детские saды и школы. Цель конкурса — соперничество в сборе макулатуры для сохранения деревьев от вырубки. Использование вторичных материалов для производства новых товаров позволяет сэкономить ресурсы планеты и соответствует принципам замыкания круговорота. Мы наблюдали активное участие всех регионов», — отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В Ханты-Мансийском автономном округе собрано 32,5 тонны макулатуры, в Ставропольском крае — 26,456 тонны. В ряде детских садов Краснодарского края удалось собрать от 170 до 300 кг макулатуры, а в Ямало-Ненецком округе цифры составили от 300 до 400 кг.

После завершения муниципального этапа начнется региональный. Региональные операторы подведут итоги по количеству собранной макулатуры и числу участвующих детей, школ и дошкольных организаций, представив данные организаторам для определения победителей. Акцию организовали Программный комитет проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» в Совете Федерации РФ, при содействии Российского экологического оператора.