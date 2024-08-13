Завершилась летняя программа отдыха в школьных дневных лагерях Мытищ

В Мытищах в период с 10 июня по 12 августа в 17 школьных лагерях провели время и укрепили свое здоровье 2 053 школьника, передает пресс-служба администрации городского округа.

С началом самых длинных каникул часть мытищинских школьников стала причастной и к лету трудовому. В школьных бригадах в июне поработали 378 подростков. С 24 июня, когда началась вторая трудовая смена, более 530 обучающихся, как и ребята из первой смены, облагораживают пришкольные территории, оказывают посильную помощь в школьных лагерях с дневным пребыванием детей, выполняют работы в школьном библиотечном фонде и книжных хранилищах.

Во всех лагерях с дневным пребыванием детей прошли мероприятия, посвященные Дню начала Великой Отечественной войны. Дети приняли участие в митингах и антивоенных акциях «Мы, дети, против войны на планете!», исполнили военные песни и стихи.

Для ребят провели выставки и обзорные лекции, показали презентации, документальные и художественные фильмы.

Ребята гуляли на свежем воздухе, участвовали в игровых программах, встречах с интересными людьми и экскурсиях, конкурсах, викторинах, эстафетах и мастер-классах. Большую помощь в организации развивающего и творческого досуга детей оказали учреждения культуры городского округа Мытищи: библиотеки, МДК «Яуза», КИЦ «Леонидовка», ЦКД «Марфино», ЦК «Подмосковье», ДК «Пироговский» и «Жостовский».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.