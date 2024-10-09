Завершено благоустройство детского сквера на улице Коммунистической

Сейчас двор наполнен веселыми школьниками, которые приходят сюда гулять до позднего вечера. Современные малые архитектурные формы: полусфера с тоннелем, канатный комплекс, качалка на пружине и качели — все это является неотъемлемой частью детского сквера на улице Коммунистической.

«Прекрасный сквер, мне кажется, именно его и не хватало. Здесь очень интересные качели, и в том числе, есть некоторые развивающие элементы. Это очень приятно видеть деток постарше, которые так вовлечены в игру в столь хорошую погоду», — отметила Екатерина, жительница города Раменское.

В процессе благоустройства детского сквера были полностью заменены все покрытия, включая плиточное покрытие, а также системы освещения и видеонаблюдения. Кроме того, было произведено озеленение территории. Находясь в непосредственной близости от нескольких учебных заведений, современный сквер стал прекрасным местом для активного отдыха школьников.

Детский сквер на Коммунистической был благоустроен в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», которая реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.