Завершение работ по благоустройству на территории округа обсудили в Ступине

Докладчиком выступил заместитель руководителя муниципалитета Максим Жуков.

«По программе „Пешком“ в этом году обустроено девять „народных троп“ для удобного доступа к социально значимым объектам. Новые удобные дорожки теперь ведут к школам, детским садам и остановкам на улицах Пушкина, Калинина, Чайковского в Ступине, а также в деревне Дубнево. В рамках ямочного ремонта завершены работы в шести дворах, устранено 1,12 тыс. кв. м ям. Заменено асфальтовое покрытие на восьми дворовых территориях с озеленением и установкой малых архитектурных форм», — отметил Максим Жуков.

Продолжается благоустройство проспекта Победы в городе Ступино. Площадь объекта — 1,9 га. Выполнено устройство технического помещения под фонтан, смонтированы все коммуникации. Установка фонтана запланирована на 27 ноября. Рабочие завершили высадку молодых деревьев. Здесь будет расти свыше 100 кленов, 30 декоративных яблонь, 20 кустов сирени. Гортензии будут высажены весной следующего года. На проспекте смонтировано освещение. Строители приступили к установке малых архитектурных форм. В связи с погодными условиями некоторые виды работ, такие как укладка резинового покрытия на детской площадке и посадка гортензий, перенесены на весенний период.

«По проекту „Формирование комфортной городской среды“ установлено восемь детских и спортивных площадок, благоустроен сквер у взрослой поликлиники вдоль улицы Чайковского в Ступине. Работы по благоустройству скверов также выполнены на улице Колхозная 175 и близ улицы Бахарева 19 в городе», — уточнил докладчик.

Программа «Светлый город» реализуется в 16 населенных пунктах округа. Подрядная организация выполняет работы по установке 528 светильников. Всего по проекту в этом году запланировано установить свыше 900.

По инициативному бюджетированию в текущем году реализуется 13 проектов. Жители сами выбирали объекты для благоустройства. Работы завершены на 11 объектах. В ближайшие дни в деревне Леньково запланирована установка памятника героям Великой Отечественной войны, стела для которого уже изготовлена.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.